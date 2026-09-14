İstanbul'da mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, hafta ortasından itibaren yerini yer yer kuvvetli yağışlara bırakacak. AKOM’un yayımladığı 14 Eylül 2026 tarihli hava tahmin raporuna göre, megakent ve kuzey bölgeleri kapsayan serin hava dalgası hafta boyunca etkisini hissettirecek.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR RÜZGAR SERTLEŞİYOR

Hafta genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı İstanbul’da termometrelerin 22 ila 24 derece bandında kalacağı öngörülüyor. Gün içerisinde rüzgarın Karayel ve Poyraz yönlerinden saatte 10 ila 30 kilometre hızla esmesi, nem oranının ise yüzde 45 ile 80 arasında değişmesi bekleniyor.

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNLERİ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Raporun detaylarında, salı gününden itibaren kademeli olarak değişen hava şartlarının çarşamba ve perşembe günleri sertleşeceği kaydedildi. Günlük tahmin verileri şu şekilde paylaşıldı:

15 Eylül Salı: Parçalı bulutlu ve yağışsız bir hava bekleniyor (17°C - 24°C).

16 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek; metrekareye 2-5 kg yağış düşmesi öngörülüyor (17°C - 23°C).

17 Eylül Perşembe: Haftanın en şiddetli yağışının etkili olması bekleniyor. Sağanak yağışla birlikte metrekareye 10-20 kg yağış düşeceği tahmin ediliyor (17°C - 22°C).

18 Eylül Cuma: Sabah saatlerindeki kısa süreli yağmurun ardından havanın parçalı bulutluya dönmesi bekleniyor (18°C - 24°C).

HAFTA SONU SICAKLIKLAR YÜKSELİŞE GEÇECEK

Yağışlı havanın cuma günü itibarıyla megakenti terk etmesiyle birlikte sıcaklıklar yeniden tırmanışa geçecek. Yağış öngörülmeyen cumartesi ve pazar günlerinin ardından termometrelerin pazar günü 27 dereceye ulaşması bekleniyor. AKOM yetkilileri, özellikle çarşamba ve perşembe günleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını hatırlattı.