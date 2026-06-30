İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM verilerine göre, 30 Haziran 2026 Salı günü kent genelinde sıcak ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Gün içinde sıcaklıkların sabah saatlerinde 26 derece, öğle saatlerinde 33 derece, akşam 30 derece ve gece ise 25 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Deniz suyu sıcaklığının 22 derece olarak ölçüldüğü kentte, gün boyu nem oranının yüzde 40 ile 80 arasında değişmesi bekleniyor.

POYRAZ ZAYIFLIYOR HİSSEDİLEN SICAKLIK ARTIYOR

AKOM tarafından yapılan önemli uyarıda, kuzeyli yönlerden (Poyraz) esen ve aralıklarla sertleşen rüzgarın hızının saatte 10 ila 35 kilometre arasında değişeceği belirtildi. Ancak hafta boyunca bu rüzgarın zayıflamasıyla birlikte bağıl nem oranının ve dolayısıyla hissedilen sıcaklığın artacağı öngörülüyor. Hafta genelinde hava sıcaklıklarının 28 ile 32 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT: SABAH YAĞMURU BEKLENİYOR

Yayımlanan haftalık rapora göre, İstanbul'da Cumartesi günü hariç hafta boyunca yağış beklenmiyor ve havanın çoğunlukla güneşli geçeceği tahmin ediliyor. Hafta içi Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri havanın açık olacağı, sıcaklıkların ise en yüksek 30 ila 32 derece arasında olacağı bildirildi. 4 Temmuz Cumartesi günü ise megakentte havanın parçalı bulutlu olacağı ve sabah saatlerinde metrekareye 1-3 kilogram arası yağış düşeceği tahmin ediliyor. Yağışın ardından Pazar ve Pazartesi günleri havanın yeniden açması bekleniyor.