İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul’un haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre megakentte sıcaklıklar yükselirken, güneyli rüzgarlar (Lodos) etkisini gösterecek.

BUGÜN GÜN ORTASINDA SICAKLIK 30 DERECEYİ BULACAK

02 Haziran 2026 Salı gününe ait verilere göre, İstanbul’da sabah saatlerinde 22°C olan sıcaklık, öğle saatlerinde 30°C’ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde havanın parçalı bulutlu bir hal almasıyla sıcaklığın 21°C’ye, gece ise 19°C’ye düşmesi bekleniyor. Gün içinde nem oranının yüzde 40 ile yüzde 70 arasında değişeceği tahmin edilirken, deniz suyu sıcaklığı ise 19°C olarak ölçüldü. Rüzgarın güneyli yönlerden hafifçe, saatte 2 ila 12 km hızla eseceği öngörülüyor. Gün genelinde ise kuzey ilçelerde kısa süreli ve yerel olmak üzere 1-2 kg/m² arası hafif sağanak geçişleri görülebilecek.

AKOM’DAN "LODOS VE SICAKLIK" UYARISI

AKOM tarafından yapılan "DİKKAT" başlıklı açıklamada, hafta boyunca İstanbul genelinde çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı belirtildi. Kısa süreli ve yerel sağanak geçişleri dışında ciddi bir yağışın beklenmediği vurgulanırken, güneyden sıcak hava taşıyan Lodos rüzgarları ve güneşin ısıtıcı etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta genelinde 28°C ile 31°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

HAFTALIK TAHMİN: YAĞIŞ BEKLENMİYOR, AZ BULUTLU VE AÇIK BİR HAVA HAKİM

AKOM’un paylaştığı 3 Haziran - 8 Haziran tarihlerini kapsayan 6 günlük raporda ise İstanbul’u tamamen yağışsız ve güneşli günler bekliyor. Haftalık tahmin detayları şu şekilde:

03.06.2026 Çarşamba: Az bulutlu ve açık. En düşük 20°C, en yüksek 29°C. (Yağış beklenmiyor)

04.06.2026 Perşembe: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık en yüksek 30°C. (Yağış beklenmiyor)

05.06.2026 Cuma: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık en yüksek 31°C. (Yağış beklenmiyor)

06.06.2026 Cumartesi: Az bulutlu ve açık. En düşük 19°C, en yüksek 30°C. (Yağış beklenmiyor)

07.06.2026 Pazar: Az bulutlu ve açık. En düşük 18°C, en DOSYAdaki verilere göre yüksek 30°C. (Yağış beklenmiyor)

08.06.2026 Pazartesi: Az bulutlu ve açık. En düşük 17°C, en yüksek 29°C. (Yağış beklenmiyor)