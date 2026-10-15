İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli yağış ve sel riski, konser programlarında da değişikliğe neden oldu. Teoman'ın bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirmesi planlanan konseri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Organizasyon tarafından yapılan açıklamada, kararın seyircilerin, sanatçının ve çalışanların can güvenliğini korumak amacıyla alındığı belirtilirken bilet iadelerinin ilgili satış kanalları üzerinden yapılacağı bildirildi.

TEOMAN KONSERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Konserin iptaline ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu akşam gerçekleştirilmesi planlanan Teoman - İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu konseri İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış ve sel riski ile AKOM ve ilgili kurumların mevcut meteorolojik uyarıları göz önünde bulundurularak, seyircilerimizin, sanatçımızın ve tüm çalışanlarımızın can güvenliği nedeniyle iptal edilmiştir. İadeler, ilgili satış kanalları tarafından gerçekleştirilecektir.”



Olumsuz hava koşulları nedeniyle Teoman'ın Harbiye konseri iptal edilirken bilet ücretlerinin ilgili satış kanalları üzerinden iade edileceği açıklandı.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul'da dün etkili olan sağanak, binden fazla noktada su baskınına yol açtı. Yağış nedeniyle iki kişi hayatını kaybederken Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düştü.

AKOM, kentte yağışlı havanın yeni haftanın başına kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi. Cumartesi günü kuvvetli sağanak beklendiğini belirten kurum, yağış miktarının iki katına çıkabileceği ve rüzgârın saatte 75 kilometre hıza ulaşabileceği konusunda da uyarıda bulundu.