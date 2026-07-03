İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarın etkisini göstermesi beklenen kuvvetli sağanak yağış ve yerel dolu nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

AKOM'un değerlendirmesine göre, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava sistemi hafta sonuyla birlikte İstanbul'da etkili olacak. Yağışların cumartesi günü saat 08.00 civarında başlaması, akşam 20.00'ye kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

METREKAREYE 30 KİLOGRAM YAĞIŞ

Meteorolojik tahminlere göre, yağışlar bazı ilçelerde kısa sürede kuvvetini artırabilecek. Gök gürültülü sağanakla birlikte şimşek, yıldırım ve yer yer küçük çaplı dolu yağışı görülebileceği belirtildi. Bazı bölgelerde metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor.

27 DERECEYE KADAR GERİLEYECEK

Hafta boyunca 31 ila 34 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarının ise yağışlı sistemin etkisiyle hafta sonu yaklaşık 27 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Yetkililer, ani yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.