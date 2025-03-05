Yağış İstanbul'u terk etti ama soğuk devam edecek. AKOM İstanbulluları değişen hava sıcaklıklarına karşı uyardı.
Önümüzdeki 6 gün İstanbul'da yağış beklenmezken bugün sıcaklıkların 12 dereceye kadar çıkacağı belirtildi.
AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün olacağı tahmin ediliyor.
Gün içerisinde 14-16 derece aralığına kadar yükselen sıcaklıkların özellikle gece ve sabah erken saatlerde 4-6 derece aralığına gerileyerek üşütmeye devam edeceği öngörülmektedir.