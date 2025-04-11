İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), geçtiğimiz günlerde sıcaklıkların 10 dereceye kadar gerileyeceğini ve kar yağışı beklendiğini açıklamıştı.

AKOM'dan yapılan uyarıda şu ifadelere yer verilmişti:

"İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi geneli, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesiyle sıcaklıkların 10 °C ve altına gerilemesi beklenmektedir. Geçiş dönemlerinde yer seviyesi ile atmosferin üst seviyesi sıcaklık bakımından tam dengeye gelemediği için oluşan kararsızlık, bu mevsimde 5-15 dakikalık zaman diliminde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağmurlara neden olmaktadır."

NİSAN AYINDA İSTANBUL'A KAR YAĞDI

İstanbullular soğuk bir Cuma gününe uyandı. Beylikdüzü'nden kar yağışı görüntüleri geldi.

Yetkililer, İstanbulluların toplu taşımayı tercih etmesi, zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkmaması ve kış lastiği kullanması tavsiye etti.

AKOM, tüm ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu ve karla mücadele çalışmalarına hazır olduğunu duyurdu.

Kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.