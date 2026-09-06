İstanbul'da öğle saatlerinde sıcaklık 31 dereceye çıkacak. İstanbul Büyükşeher Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 6 Eylül Pazar için yayımladığı raporda sıcaklık değişimlerini açıkladı.

Sabah saatlerinde 23 derece olan sıcaklık, öğle saatlerinde 31 dereceye yükselecek. Akşam 25, gece ise 22 dereceye düşecek. Nem oranı gün içinde yüzde 40 ile 80 arasında değişecek.

AKŞAM SAATLERİNDE POYRAZ ETKİLİ OLACAK

Rüzgar, sabah ve gündüz saatlerinde lodos yönünden orta kuvvette eserken, akşam saatlerinden itibaren poyraz yönünden daha sert esmesi öngörülüyor. Rüzgar hızının 10-35 m/s aralığında olması bekleniyor.

AKOM'nun haftalık tahmininde de İstanbul'da 7-12 Eylül tarihleri arasında yağış beklenmediği belirtildi. Pazartesi ve çarşamba günleri havanın az bulutlu ve açık olması, perşembe günü parçalı ve az bulutlu, cuma günü parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor.

Cumartesi günü yeniden az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Hafta boyunca sıcaklıkların genel olarak 27-29 derece aralığında seyretmesi beklenirken, gece ve sabah erken saatlerde sıcaklıkların 20 derecenin altına gerileyerek serinlik yaratacağı bildirildi.