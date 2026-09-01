İstanbul'da AKOM'un son raporuna göre Cuma günü hava durumu değişiyor. Gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sıcaklıkta belirgin bir düşüş öngörülüyor.

AKOM, İstanbul'da Cuma günü metrekareye 2 ila 5 kg arasında yağış düşeceğini ve hava sıcaklığının 27°C'ye kadar gerileyeceğini açıkladı. Bu durum, hafta ortasına kadar devam eden sıcak havanın sonunu işaret ediyor.

Hafta ortasına kadar İstanbul'da poyrazın etkisiyle sıcaklıklar 28-30°C bandında seyrediyor. Nem oranının %40 ile %80 arasında değişeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde 23°C, öğle vakti 30°C, akşam 25°C ve gece 22°C civarında sıcaklık bekleniyor.

HAFTA İÇİ YAĞIŞ YOK

AKOM raporuna göre Çarşamba ve Perşembe günleri İstanbul'da yağış beklenmiyor. Çarşamba günü az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak, sıcaklık 21°C ile 30°C arasında seyredecek.

Perşembe günü ise parçalı ve az bulutlu hava ile birlikte termometreler en yüksek 29°C'yi gösterecek.

Yağışın ardından Cumartesi ve Pazar günleri havanın tekrar açacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü az bulutlu 29°C, Pazar günü ise az bulutlu 31°C sıcaklık bekleniyor.

Yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi ise havanın parçalı bulutlu ve 29°C civarında olması öngörülüyor.