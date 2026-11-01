İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 1-7 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kentte salı ve çarşamba günleri sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklığın pazar günkü 20 dereceden cuma günü 13 dereceye düşeceği öngörülüyor.

AKOM, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin tamamına yakın bölümünün Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisinde kalmaya devam ettiğini belirtti. Önümüzdeki yedi gün boyunca bölgede gökyüzünün çoğunlukla kapalı olacağı ve aralıklarla sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor.

SALI VE ÇARŞAMBA YAĞIŞ ARTACAK

2 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu hava bekleniyor. Sıcaklıkların 14 ila 20 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

3 Kasım Salı günü sağanak yağışın etkisini artırması öngörülüyor. En düşük sıcaklığın 14, en yüksek sıcaklığın 19 derece olması; metrekare başına 10 ila 20 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

4 Kasım Çarşamba günü de sağanağın devam edeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 13 ila 17 derece, yağış miktarının ise metrekare başına 10 ila 20 kilogram arasında olması bekleniyor.

CUMA GÜNÜ EN YÜKSEK SICAKLIK 13 DERECE

5 Kasım Perşembe günü çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu hava beklenirken sıcaklıkların 12 ila 16 derece arasında değişeceği öngörülüyor.

6 Kasım Cuma günü parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte yerel yağmur geçişleri bekleniyor. En düşük sıcaklığın 11, en yüksek sıcaklığın 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

7 Kasım Cumartesi günü ise yeniden çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların 12 ila 15 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

PAZAR SABAHI VE GECE YAĞMUR BEKLENİYOR

AKOM'un 1 Kasım Pazar gününe ilişkin tahmininde sabah sıcaklığı 14 derece olarak verildi. Sıcaklığın öğle saatlerinde 20 dereceye yükselmesi, akşam 17, gece ise 15 dereceye gerilemesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yağmur geçişleri öngörülüyor.

Gün içinde nem oranının yüzde 70 ila 90 arasında değişeceği, poyraz ve doğu yönlerinden esecek rüzgârın hızının saatte 10 ila 30 kilometre olacağı tahmin ediliyor. Günlük yağış miktarının ise metrekare başına 1 ila 5 kilogram olması bekleniyor.