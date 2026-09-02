İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştırdı. Rapora göre, İstanbul’da cuma gününe kadar yağış beklenmiyor ve güneşli ile parçalı bulutlu hava etkisini koruyor.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT

Kentte cuma günü gök gürültülü sağanak yağışının etkili olacağı öngörüldü. Hafta boyu havanın az bulutlu, parçalı bulutlu ve açık olacağı belirtilirken, hava koşullarında Cuma günü büyük bir değişim yaşanması bekleniyor.

Rüzgar kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50 km/sa) esiyor. Bu rüzgar, kuzeyin nispeten serin havasını bölgeye taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesini engelliyor.

Sıcaklıklar hafta içinde 20 ile 32 derece arasında seyrediyor. En düşük ve en yüksek sıcaklık değişimleri şöyle:

Yarın: 21/29 derece

4 Eylül: 21/27 derece

5 Eylül: 21/31 derece

6 Eylül: 22/32 derece

7 Eylül: 21/28 derece

8 Eylül: 20/27 derece

İstanbulluların Cuma günü yağışa karşı tedbirli olması, ağır hava koşullarına hazırlıklı bulunması öneriliyor.