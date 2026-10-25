İstanbul’da yeni haftada kuvvetli sağanak ve serin hava bekleniyor. AKOM’un 25 Ekim 2026 tarihli haftalık hava tahmin raporuna göre 27 Ekim Salı günü kent genelinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Kuzeyli rüzgârların kuvvetlenmesiyle hafta içinde sıcaklıkların 20 derecenin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Salı günü en düşük sıcaklığın 14, en yüksek sıcaklığın 16 derece olması bekleniyor. Yağış miktarının metrekareye 10 ila 20 kilograma ulaşabileceği öngörülüyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAKLIK 13 DERECEYE KADAR İNEBİLİR

Yağışın 28 Ekim Çarşamba günü de sürmesi bekleniyor. Sıcaklığın 13 ila 15 derece arasında seyredeceği, metrekareye 3 ila 5 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

29 Ekim Perşembe günü ise çok bulutlu ve hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. En düşük sıcaklığın 13, en yüksek sıcaklığın 18 derece olması; yağış miktarının metrekareye 1 ila 5 kilogram arasında kalması bekleniyor.

PAZARTESİ VE CUMA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

26 Ekim Pazartesi günü İstanbul’da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Yağış öngörülmeyen günde sıcaklığın 14 ila 21 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

30 Ekim Cuma ve 31 Ekim Cumartesi günlerinde de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Her iki gün için yağış tahmini bulunmuyor.

25 Ekim Pazar günü ise kentte yağış beklenmiyor. Sıcaklığın sabah 15, öğle 20, akşam 18 ve gece 14 derece civarında seyredeceği öngörülüyor. Nem oranının yüzde 50 ila 90 arasında değişmesi, poyrazın hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.