İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 17 Ekim Cumartesi günü kent genelinde yağışların şiddetlenmesinin beklendiğini açıkladı. Kuvvetli sağanakların başta Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüpsultan’da etkili olacağı tahmin ediliyor.

SAAT VERİLDİ

Meteoroloji'nin güncellenen yeni haritasında kuvvetli yağışların bugün saat 18.00'den itibaren başlayacağı ve gece saatlerinden itibaren kuvvetleneceği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kentte aralıkla devam eden yağışların yarın şiddetleneceği uyarısında bulundu. Kentte salı sabahı başlayan ve aralıksız süren kuvvetli sağanak nedeniyle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde metrekareye 130 ile 278 kilogram arasında yağış düştüğü belirtilen açıklamada, yağışların gece boyunca kuzey ilçelerinde orta kuvvette, diğer bölgelerde hafif şekilde etkili olduğu aktarıldı.

AKOM’un 16 Ekim’de paylaştığı tahmine göre, gün boyunca aralıklarla sürecek yağışlar kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olacak. Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile, kuvvetli yağış beklenen ilçeler arasında yer alıyor.

METREKAREYE 278 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ DÜŞTÜ

AKOM’un açıklamasına göre İstanbul, Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz üzerinden taşınan yağışlı sistemlerin etkisi altında. Salı sabahından itibaren aralıksız süren sağanaklarla son 84 yılın en yüksek yağış seviyelerinden birine ulaşıldı.

Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası’nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde metrekareye 130 ila 278 kilogram yağış düştü.

MAHSUR KALAN 622 KİŞİ KURTARILDI

İBB ekipleri, yağışların başladığı ilk andan itibaren 8 bin 564 personel, 2 bin 325 araç ve iş makinesiyle kent genelindeki ihbarlara müdahale etti. Açıklamaya göre toplam 11 bin 526 ihbara müdahalede bulunuldu; yağış nedeniyle mahsur kalan 622 kişi kurtarılarak tahliye edildi.

AKOM koordinasyonunda oluşturulan kriz masasının 24 saat esasına göre görev yaptığı, ekiplerin müdahale ve temizlik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kent genelinde Şile Teke-Darlık Yolu ile Şile Geredeli Mahallesi Geredeli Caddesi dışındaki bütün yolların trafiğe açık olduğu bildirildi.