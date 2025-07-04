Boyları 105 santimetre olan Nurgül Aksoy ve Mustafa Sevim, 21 yıl önce görücü usulüyle tanışarak nişanlandı. Ancak ailelerin anlaşamaması üzerine çift ayrılmak zorunda kaldı.

Aradan geçen yıllara rağmen sevgilerini sürdüren çift, Yayladağı Belediyesi ve Karınca Misali Sosyal ve Yardımlaşma Derneğinin desteğiyle evlenerek hayallerini gerçekleştirdi.

Çiftin düğünü, Yayladağı Devrent Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

"AYRILDIK AMA SEVGİMİZ BİTMEDİ"

Nurgül Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve babalarını kaybettikten sonra evlenerek hayallerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hayalini gerçekleştirmede emeği geçen herkese teşekkür eden Aksoy, "Mustafa'yı çok seviyorum. 15 yaşındayken tanıştık, görücü usulüyle nişanlandık ancak aileler anlaşamadı. Ayrıldık ama sevgimiz bitmedi. 21 yıl sonra tekrar kavuştuk. Gelinlik giymek en büyük hayalimdi, çok mutluyum." diye konuştu.

"GELİNLİĞİ İSTANBUL'DAN ÖZEL OLARAK DİKTİRDİK"

Mustafa Sevim ise 21 yıl sonra sevdiğine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Karınca Misali Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nurdan Kıdıl Köçek, Hatay'da yollarının Nurgül ve Mustafa çiftiyle kesiştiğini belirterek, "Gelinimizin en büyük hayali gelinlik giymekti. Biz de bu hayali gerçekleştirmek için yola çıktık. Gelinliği İstanbul'dan özel olarak diktirdik, hayalindeki takılar alındı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.