TBMM'nin 15 Temmuz'un ardından tatile girmesi beklenirken kulisleri hareketlendiren bir iddia gündeme geldi.

AKP’nin yaz dönemince anayasa çalışmalarını hızlandırması beklenirken; bazı küçük partilerin milletvekilleriyle birebir görüşmeler yürüteceği öne sürüldü.

MASADAKİ VAATLER BELLİ OLDU

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; Görüşmelerde, “komisyon üyeliği”, “bakan yardımcılığı” ve “seçim sonrası yeniden aday gösterme” gibi vaatlerin masada olduğu belirtilirken iktidarın Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi listelerinden Meclis’e giren bazı milletvekilleriyle temas kuracağı ifade edildi.

Bu vekillerin partilerinden bağımsızlaşarak AKP’ye katılması ya da “destek oyu” vermesi için görüşmeler yapılacağı belirtiliyor.

BAĞIMSIZLAR İKNA LİSTESİNDE

Bağımsız bulunan milletvekillerinin de AKP’nin ikna listesinde olduğu kaydediliyor. AKP’ye yakın bazı danışmanların bu temasları doğrudan değil, aracı siyasetçiler ya da eski vekiller üzerinden gerçekleştireceği de kulislerde konuşuluyor.

YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

AKP kaynakları bu sürecin yaz boyunca “sessizce” sürdürüleceğini ve sonbahara girilirken bazı geçişlerin netleşeceğini söylüyor.

İYİ Parti kulislerinde ise bu temaslar “iktidarın vekil devşirme operasyonu” olarak değerlendiriliyor. İYİ Parti’den üst düzey bir yetkili de “Bu, halk iradesine açık müdahaledir” yorumunu yaptı.

19 VEKİL GEREKİYOR

Referandum olmadan “doğrudan” anayasa değişikliği için 400 vekilin oyu gerekiyor.

Cumhur İttifakı’na dahil siyasi AKP, MHP, HÜDA PAR ve DSP'nin toplam vekil sayısı ise 325'te kalıyor.

Referandumsuz anayasa değişikliği için 400 vekile ulaşması için Cumhur İttifakı’na 75 vekilin desteği gerekiyor.

DEM Parti’nin desteği dahil olduğunda ise 19 vekilin desteğine ihtiyaç kalıyor.