İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, SÖZCÜ TV’de Serap Belovacıklı’nın konuğu oldu, anayasa değişikliği, Erdoğan’ın olası adaylığı ve Kılıçdaroğlu’nun tartışılan röportajına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun SÖZCÜ TV’de yaptığı açıklamaları değerlendiren Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü tavırlarına bakarak AKP’nin neden 24 yıldır iktidarda olduğunu anlamış oluyoruz. Ben iddianameleri okumadım, onları inceleyecekler ve raporu önüme gelecek... Kılıçdaroğlu, CHP aleyhine soruşturma yapan savcıların ağzıyla konuşuyor. Kim suçlu kim değil, ihsas-ı reyde bulunuyor, gizli tanık ve itirafçı ifadelerini onaylıyor. Dolayısıyla o ifadelere göre tanzim edilmiş iddianamenin talepleriyle ortaklaşabiliyor.”

‘İKTİDAR ARKASINDA’

Bu işin arkasında iktidar sahipleri olduğunu söyleyen Dervişoğlu, “Bu adımı; önümüzdeki seçimin altyapısını oluşturabilmek, kendilerine kazanabilecek bir atmosfer sağlamak için adına atılmış bir adım olarak görüyorum” Ben meşruiyetini milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem. Asla ve kata bu yol ve yöntemler kullanılarak partinin başına atanmış bir kayyumu hiçbir şartta siyasi muhatabım olarak göremem” dedi.

‘DEMOKRASİ SORUNU’

İYİ Parti lideri şöyle devam etti:

“Bu ülkede üç buçuk yıl sonra bir kongre iptal ediliyorsa, 8 sene önceki referandumun garantisi yoktur. Bundan 4 sene önce yapılmış seçimin garantisi yoktur. 8 sene önce yapılmış seçimin garantisi yoktur. Bu yaşananlar Türkiye’de demokrasi sorunudur, CHP’nin sorunu değil. Bu doğrudan doğruya demokrasiye müdahaledir.”

Zamanını bekleyeceğim

Terörsüz Türkiye sürecinin Türk milleti tarafından kabul görmeyeceğini belirten Dervişoğlu, şöyle konuştu:

“Sürecin ‘Terörsüz Türkiye’nin inşasıyla bir alakası yok. Abdullah Öcalan’a özgürlüğünü sağlamak ve buna bağlı olarak da kendisiyle birlikte örgütünde bulunan bazı kişilerin siyaset yapma hakkının sağlanmasına yönelik adımlar içerecektir. Cumhuriyetsiz bir Türkiye, Türksüz bir Cumhuriyet’tir istiyorlar.”

‘BENİM İÇİMİ ACITIYOR’

Dervişoğlu, Öcalan’ın sürecin aktörü olarak tanımlanmasının içini acıttığını ifade etti:

“Süreç, bitirilme noktasına gelmiş terör örgütüne can suyu anlamı taşıyor. Bu belayı Türk milletinin başına açanların, telafi etme imkanı henüz mevcutken dönmelerini tavsiye ediyorum.”

Terör ele başının, örgütünün işlediği bütün suçların faili durumunda olduğuna işaret eden İYİ Parti lideri, “Suç işlemeye devam eden bir adam. Zamanını bekleyeceğim. Zamanı geldi mi bu suçun hesabının sorulması lazım” dedi.