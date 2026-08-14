AKP’nin bugün yapılacak 25. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve İl Başkanları Toplantısı, partiye yeni katılımlara sahne olacak.

2 VEKİL, 3 BELEDİYE BAŞKANI ROZET TAKACAK

TGRT'nin aktardığı kulis bilgilerine göre; İYİ Parti’den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, kapatılan Gelecek Partisi’nin İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ve Ankara'nın CHP’li Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ve CHP'li Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu resmen AKP’ye katılacak.

DAHA ÖNCE 2 BELEDİYE DAHA GÜNDEME GELMİŞTİ

CHP’den istifa eden Giresun’un Espiye ilçesi Belediye Başkanı Erol Karadere ile Çanakkale’nin Eceabat ilçesi Belediye Başkanı Saim Zileli'nin de AKP'ye geçeceği öne sürüldü.

Zileli’nin geçtiğimiz günlerde AKP Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu ile görüşmesi transfer iddialarını gündeme getirdi.