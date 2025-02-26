AKP'nin 8. Olağan Kurultayı'ndaki vekil transferleri Cumhur İttifakı'nın 360 vekil talebini yeniden gündeme getirdi.

SÖZCÜ TV'deki Para Politika programında gazeteci Özlem Gürses, Meclis aritmetiği grafiğini göstererek; Cumhur İttifakı'nın mevcut durumunu sıraladı.

Gürses şunları kaydetti:

"36 MİLLETVEKİLİNE İHTİYACI VAR"

"Mevcut durumda Cumhur İttifakı'nda AK Parti 263 milletvekili çıkarmıştı, bugün onu 272'ye artırmayı başardı transferleriyle. MHP 50 milletvekili çıkarmıştı, 47'ye düştü. HÜDAPAR 4 vekille gelmişti onu koruyor.DSP 1 vekille gelmişti AKP listesinden, onu koruyor. Topladığımız zaman Cumhur İttifakı'nın 324 vekili var. Anayasa değişikliği için 36 milletvekiline ihtiyacı var.

Millet İttifakı CHP'ye 131 milletvekili getirmişti, şu an surda bir gedik yok ama AK Parti'nin buradan bir transfer için uğraştığını biliyoruz. İYİ Parti'de büyük bir kayıp yaşandı, 43 milletvekilinden 28'e indiler. Kimisi bağımsızlar masasına gitti, kimisi AK Parti'ye transfer oldu. DEVA 15 milletvekiliyle gelmişti, mevcut durum 2. Saadet 10 vekille gelmişti mevcut durum 1. Demokrat Parti 3 vekille gelmişti mevcut durum 1. Yeni Yol'un toplam 24 vekili oluyor. Millet İttifakı'nın toplam sayısı da 191 milletvekili."

"NEREDEN TRANSFER YAPABİLİR?"

BETİMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman'ın konuk olduğu programda Gürses ayrıca şu soruları yöneltti:

"Eğer; Cumhur İttifakı 36 vekili ikna edip kendi tarafına geçebilirse o zaman da bir Anayasa değişikliğinin kapısını açmış ve aralamış olur. Ondan sonra ne olur? Nereden transfer yapabilir?

Diyelim ki başardı AK Parti , Anayasa Değişikliği sürecinde sadece Erdoğan'ın adaylığının önünün açılması değil; Parlamenter Sistem'e geri dönüşle ilgili yeni bir tartışmayı da alevlendirebilir mi?"

Duman şunları söyledi:

"36 VEKİLİN TRANSFERİNE İHTİYAÇ YOK"

Şu andaki şartlarda 360'a ihtiyaç var ama şöyle bir şey var; 360 için 36 vekilin transferine ihtiyaç olmadığını görmek lazım.

"ERDOĞAN 400'E GİTMEK İSTİYOR"

"DEVA ve Gelecek AK Parti'nin devamı, İYİ Parti'de seküler milliyetçi bir parti tabanından bahsediyoruz. İYİ Parti'nin 28'e düştüğünü görüyoruz. Meclis'te muhafazakar-milliyetçi; muhafazakar-demokrat partilerin olduğu bir tablo var ortada. Buradaki isimlerin Cumhur İttifakı'na uzak isimler olduğunu düşünmüyorum. Erdoğan'ın bakışı 360'ı sağlasa da 400'e gitmek istiyor. Erdoğan gücünü her zaman sandıktan almış bir lider"