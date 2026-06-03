AKP'nin teşkilatlarda büyük bir dönüşüme gideceği ve bu kapsamda çok sayıda il başkanının görevden alınacağı söylentilerinin ardından bugün AKP'nin Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlarının görevden alındığı duyuruldu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, AKP'nin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliğine gidildiği belirtildi.

Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AK Parti, sadece bir siyasi parti değil. Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz. Emek ve gayretleriyle mücadelemize eşsiz katkılar sağlayarak görevlerini devreden değerli il başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hedefimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmaktır. Durmak yok, yola devam."

AKP'de uzun yıllar görev yapan Adana İl Başkanı Tamer Dağlı görevden alınmasının arından açıklama yaptı. Dağlı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Dağlı'nın istifa açıklamasının tamamı şöyle:

"Yaklaşık 15 yıldır çeşitli kademelerinde görev yapma şerefine eriştiğim siyasi hareketimizin her aşamasında, milletimizin ve davamızın menfaatlerinin peşinde olmaya gayret ettim. Bu süreçte iki dönem milletvekilliği, bir dönem MKYK üyeliği ve son olarak İl Başkanlığı görevlerini bana layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Siyaset benim için hiçbir zaman makamların, unvanların veya koltukların adı olmadı. Siyaset; milletin derdiyle dertlenmek, şehrin geleceği için mücadele etmekti bizler için. Görev yaptığım süre boyunca kapısını çalmadığım köy, elini sıkmadığım vatandaş, omuz omuza mücadele etmediğim teşkilat mensubu bırakmamaya çalıştım. İnsanların gönlünde yer edinmenin, resmi sıfatlardan çok daha kıymetli olduğuna inandım. Bugün gelinen noktada partime ve liderime olan bağlılığımı aynı kararlılıkla sürdüreceğimi ifade etmek istiyorum.

Bu vesileyle onurla yürüttüğüm Adana İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Tarih boyunca makamlar geçici, nüfuz alanları değişkendir; fakat milletin vicdanında verilen hüküm kalıcıdır. Görev sürem boyunca birlikte çalıştığım teşkilat mensuplarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, basın mensuplarımıza ve her zaman yanımda olan aziz hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bu şehre olan sevdamız, milletimize olan hizmet aşkımız ve davamıza olan inancımız sona ermeyecektir. Bu görevden sadece bir makam sahibi olarak değil; gönüllerde güzel bir iz bırakmış bir kardeşiniz olarak ayrılmayı tercih ediyorum. Allah çıktığımız bu hizmet yolunda hepimizin yardımcısı olsun. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum."