İzmir'in Foça ilçesinde, Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın CHP’den ayrılarak AKP'ye geçmesi yerel halk ve seçmenler arasında büyük tartışma yarattı. Son yerel seçimlerde CHP logosu altında oy vererek Fıçı'yı makama taşıyan ilçe sakinleri, alınan karara ve belediye hizmetlerine ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşlar, Saniye Bora Fıçı'yı sahte dolarlarla protesto etti.

"SEÇEN SEÇMENE HAKARETTİR"

Parti değiştiren belediye başkanlarına karşı olduğunu belirten bir ilçe sakini, bu durumu seçmen iradesine saygısızlık olarak nitelendirerek, “Vallahi ben bu parti değiştirmelere karşıyım. Seni seçen seçmenlere hakarettir bu. O CHP’den seçilmiş, CHP seçmenleri seçmiş onu. AKP seçmenleri seçmedi. Seçimlerde CHP’ye, Saniye’ye oy vermiştik” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"BİZİM OYLARI SATTI, FOÇA PİSLİK İÇİNDE"

İlçe sakinlerinden Ahmet Bilgin de verilen oyların heba edildiğini savunarak hem siyasi karara hem de hizmet yetersizliğine vurgu yaptı. Bilgin, “Bizim verdiğimiz oylarla geldi, kazandı. Bizim oyları satmış oldu. Foça’da zaten bir iş yaptığı da yok. Aşağı taraflar pislik içinde, bakım yok. Memnun değiliz. Ben parti değiştiren başkanı hiç görmek, duymak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

"BAŞKANA BÖYLE BİR ŞEY YAKIŞMAZ"

Doğma büyüme Foçalı olan Sadık İrim ise oyların A Partisine verilip başkanın B Partisine geçmesini kabul edilemez bulduğunu belirtti. İrim, “Son seçimde CHP'ye oy vermiştim. Ama parti değiştiriyor. Nasıl oluyor, anlayamadım. Olmaz böyle şey. Başkana böyle bir şey yakışmaz” diyerek şaşkınlığını ve tepkisini ifade etti.

"KENDİMİ ASARIM GENE BAŞKA PARTİYE GEÇMEM"

Foça Belediyesi’nden emekli bir başka yurttaş ise ilçede temel altyapı ve sosyal donatı eksikliklerine dikkat çekerek şunları söyledi: