Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Bahçelievler Belediyesi 16 Nisan 2025 tarihinde, “Dekoratif Aydınlatma Elemanları Alımı ve Montajı İşi” ihalesi açtı. 16 Nisan’da duyurusu yapılan ihale, 15 Mayıs’ta gerçekleşti. İhalenin sözleşmesi ise 29 Mayıs’ta imzalandı. AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nin, 36 kalem dekoratif aydınlatma elemanı için 29 Mayıs’ta imzaladığı sözleşmenin bedeli, 9 milyon 389 bin TL oldu. İhaleye yalnızca bir şirket teklif verdi. Belediye ile sözleşme imzalayan rakipsiz şirketin, Madis Enerji isimli şirket olduğu belirtildi.

FANATİK AKP’Lİ

Madis Enerji’nin sahibi ise Muhammed Ali Doğan. Doğan’ın, siyasi iktidara yakınlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ortaya konuldu. Bahçelievler Belediyesi’nden 9,3 milyon TL’lik ihale alan şirketin sahibi Doğan’ın, AKP’ye oy attığı pusulanın fotoğrafını ve AKP bayrağıyla görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.

Kardan adam

Belediyenin 9,3 milyon TL’ye aldığı dekoratif aydınlatma elemanlarından bazıları, ihale dosyasında şöyle sıralandı:

- Fotoğraf Çekim Çerçevesi ve Kardan Adam Dekoru

- Sarmaşık Dış Mekân Aydınlatma

- Ramazan Davulcusu Dekoru

- Mutlu Yıllar Yazısı

- Hayırlı Ramazanlar Yazısı

- Dekoratif Aydınlatma Direği