Konya’da AKP il başkanlık binası önünde toplanan “Mazlumlar için Vicdan Platformu” üyeleri, iktidarın Gazze politikalarına tepki gösterdi. Platform üyeleri, ellerinde, “Laf değil filliyat, laf değil icraat”, “Ukrayna’ya SİHA, Gazze’ye dua olmuyor beyler”, “Gazze politikanızı kınıyoruz”, yazılı dövizler taşıdı. Ayrıca platform üyelerinin tuttuğu pankartta ise, TBMM’de iktidarın Gazze politikalarını eleştirdiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez de unutulmadı.

“OTURMA EYLEMİ YAPAN KADIN İSYAN ETTİ”

Yapılan basın açıklamasının ardından türbanlı bir kadın AKP Konya İl Başkanlığı önüne oturdu ve tek başına eylem yaptı.

“NE OLUR HALİNİZİ DÜZELTİN”

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı AKP binası önünde konuşan kadın,şunları söyledi: “Ben vicdanlı, merhametli bir kardeşiniz olarak kulağınıza hakkı duyurmak için geldim. Ebu Ubeyde sizin için ‘hasımlar’ dedi. Hasımlar olmayın. Ne olur ‘tövbe edin’ demeye geldim. ‘Ne olur halinizi düzeltin’ demeye geldim. Şu hal bana reva mı? Bunu niye yapıyorsunuz bize? Girip de şöyle konuşamaz mıydık? Hadi girmeyelim. Bari bizi kapının önüne yaklaştırsaydınız. Biz, terörist miyiz?”