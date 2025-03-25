AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başlattığı boykotla ilgili açıklama yaptı.

'AGRESİF BİR DİL KULLANIYOR'

"Her açıklamasında Cumhurbaşkanımızı, partimizi, ittifakımızı, medya kuruluşlarını ve şirketleri hedef alan bu agresif dil, en çok kendisine zarar verecek" diye AKP'li Çelik, "Vatandaşlarımız bu yıkıcı ve baskıcı zihniyeti net bir şekilde görmüştür. Özgür Özel’in milli şirketleri boykot çağrısı, onun CHP Genel Başkanlığı’na uygunluğunu sorgulanır hale getirmiştir. Medya ve şirketleri böylesine açıkça tehdit etmesi, siyasal zorbalığın ta kendisidir. Siyasi bir cümle kurma yetkinliği olmayanların, tehdit dilinden başka bir beceriye sahip olmadığı ortaya çıkmıştır. Özgür Özel’in kendini kanıtlama çabasıyla kullandığı bu üslup, siyaset yolundan tamamen sapmıştır" dedi.

'HAK ETTİKLERİNİ FAZLASIYLA VERİRİZ'

CHP’nin hedef şaşırttığını iddia eden Çelik, şöyle devam etti:

"CHP’nin kendi iç meseleleriyle ilgili Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza saldırması, dikkatleri başka yöne çekme çabasından ibarettir. Siyasi gerçekler şunlardır: Birincisi, bazı CHP’liler, CHP’li belediyelerin yolsuzluk yaptığını iddia ederek aylardır bu konuları gündeme getiriyor. İkincisi, bazı CHP’liler, geçmiş kurultayda usulsüzlük yapıldığını öne sürerek CHP Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için mahkemeye gitti. CHP yönetimi, konuyu çarpıtmamalı ve bu iddialara yanıt vermelidir. CHP gibi köklü bir partinin, yöneticileri tarafından saldırgan ve baskıcı bir zihniyetin merkezi haline getirilmesi son derece üzücüdür. Rakiplerimizin sağduyulu davranmasını ve gerçek siyasetle karşımıza çıkmasını bekleriz. Ancak zorbalık ve saldırganlıkla dolu sahte bir siyasetle gelenlere, gereken yanıtı ve hak ettiklerini fazlasıyla veririz."