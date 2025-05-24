Kocaeli’nin CHP’li İzmit Belediyesi'nin Kandıra ilçesinde bir köyde Cuma çıkışı cami cemaatine yapmak istediği limonata ve kek ikramı AKP’li Kandıra Belediyesi zabıta görevlileri tarafından engellenmek istendi. Cami cemaatinin tepkileri üzerine zabıtaların geri adım atması sonrasında cami cemaatine limonata ve kek ikramı yapıldı. Daha önce de AKP’li Başiskele Belediyesi, İzmit Belediyesi'nin cami cemaatine çorba dağıtımını engellemiş ve durum vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

BAŞİSKELE’DEN SONRA ŞİMDİ DE KANDIRA’DA ENGELLENMEK İSTENDİ

CHP’li İzmit Belediyesi, uzun süredir Kocaeli’nin farklı ilçelerinde cami cemaatine yönelik ikramlar gerçekleştiriyor. Sıcak yaz günlerinde vatandaşlara serinletici bir hizmet sunmak amacıyla hayata geçirilen bu sosyal belediyecilik uygulaması, AKP’li belediyenin yönettiği Başiskele’den sonra bu kez Kandıra'da engellenmek istendi. Meclis Üyesi Gamze Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre, Akçaova Köyü’nde yapılması planlanan limonata ve kek ikramı, daha ekip bölgeye ulaşmadan zabıta tarafından durdurulmak istendi. Zabıta ekipleri, "Kaymakamlıktan yazılı izin alınmadı" iddiasıyla etkinliği engellemeye çalıştı.

“AKP’Lİ BELEDİYELER STRES ALTINDA, ÇÜNKÜ BİZ HALKLA BULUŞUYORUZ”

Kandıra Akçaova köyünde yaşanan olayla ilgili konuşan Meclis Üyesi Gamze Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

-İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Gamze Yılmaz: Kocaeli’nin her ilçesinde biz bu tür çalışmalar yapıyoruz. Dün de Kandıra ilçemizde cami cemaatimize ikramlarda bulunmak için gitmiştik. Ancak biz gitmeden haberimiz gitmiş zaten. Akçaova köyünde olan camimizde Cuma namazından çıkan vatandaşlarımıza sıcak havalardan dolayı limonata ve kek ikramında bulunmak istedik. Burası benim de köyüm olduğu için ben de bu ikramlara özellikle katıldım.

-Biz daha gitmeden Kandıra Belediyesi’nin zabıtaları orada görevlendirilmiş; bizi onlar karşıladılar. Zabıta görevlileri kaymakamlıktan yazılı bir onay almadığımızı gerekçe göstererek engellemeye çalıştı, kapımızı dahi kapatmaya çalıştılar. Ancak konuyla ilgili gerekli izinler kaymakamlıktan alınmış. Kaymakam Bey bu hizmeti yapmamıza da onay vermiş.

-Kandıra Belediyesi’nin bu tutumuna vatandaş tepki gösterdi. Bugüne kadar birçok ilçede ve camide bu tür ikramlar yapılmıştı. Ama burada tamamen siyasi bir durum söz konusu oldu. Bizim amacımız burada siyaset yapmak değil, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek vatandaşlarımıza belediyemizin hizmetini sunmaktır. Herhangi bir siyasi konuşma ya da farklı bir durum söz konusu olmuyor. AKP’li belediyeler bu gibi anlamsız engellemelerle vatandaşla iletişime geçmemizi, onlara hizmet etmemizi engellemeye çalışıyorlar. Artık strese girdiler; kendi yapamadıkları, akıl edemedikleri hizmetleri bizim yapmamızdan rahatsız oluyorlar. Biz tüm ilçelerimize gitmeye, belediyemizin hizmetlerini götürmeye devam edeceğiz.