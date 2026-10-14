AKP'ye yeni transfer olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda bir dizi toplantıya katıldı. AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve il yöneticilerinin karşıladığı Tugay, AKP İl Yönetim Kurulu, AKP ilçe başkanları ve ilçe belediye meclisi grup başkan vekilleri ile ayrı ayrı bir araya geldi.

"ÇALIŞMA ZAMANI"

Toplantıların ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Başkan Tugay, "Nitelikli, oldukça çalışkan, iyi insanların burada bir araya geldiğini gördüm. Yani sıcak karşılamaları için, geleceğe dair birlikte çalışma yönünde verdikleri o güzel mesajlar için çok teşekkür ederim. Söylenecek çok şey var. Ama sıkça tekrar ettiğimiz gibi; İzmir'e hizmet etmek üzere konuşma değil çalışma zamanı" dedi.

"LAF ETTİRMEYİZ, GEREĞİNİ DE YAPARIZ"

AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da Başkan Tugay'ın ziyaretine dair, "Evinize hoş geldiniz. Çatışan bir bakış açısı değil uzlaşan, İzmir'imizi en iyi şekilde yarına taşıyacak projelere imza atan bir ekip anlayışıyla başkanımıza, milletvekillerimize, bakanlarımıza, sayın Cumhurbaşkanımızla beraber inşallah güzel başarılara imza atacağız. Bunları yakında göreceğiz. İzmir'de laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyacağız. Eserler çıkartacağız. Bunlar sözde kalmayacak" dedi.

Saygılı, Tugay'ın samimi ve yarınlar için yapacağı çalışmaları özetleyen konuşmalarından dolayı da teşekkür ettiğini belirterek, şunları söyledi: "Bizim partimizde olan belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, ilçe başkanlarımıza, meclis üyelerimize kadar olan hiçbir arkadaşımıza laf ettirmeyiz. Gereğini de yaparız. Son günlerde yapılan hakaretlerin ne anlama geldiğini hepiniz biliyorsunuz. Bitmek üzere olan zihniyetler kendilerini yeşertmeye çalışıyorlar ve gereken cevap hukuk önünde verilecek. Bunun da sözünü burada veriyorum arkadaşlar."

Tugay'ın AKP'ye transferi ve partisinin İzmir teşkilatları ile gerçekleştirdiği bu ilk temaslar, kent siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. İl Başkanı Saygılı'nın hukuki süreç uyarısı, Tugay'a yönelik eleştirilerin artması durumunda partinin sert bir duruş sergileyeceğinin sinyali olarak yorumlanıyor.