CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak mitingi sonrası memleketi Manisa’da iftar programına katıldı. Özel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, “Bunlar CHP’nin çok büyük oyuyla seçtirdiği Aydın Büyükşehir’in AK Parti’ye geçmesinin transfer ücreti arkadaşlar.

Üç taksitte bunu ödüyorlar. Aziz İhsan Aktaş davasından onu kurtarmak, açık dosyalarını kapatmak ve husumetli olduğu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i hapse atmak” dedi. Özel şöyle devam etti:

“Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Başkanımız gözaltında. Bir kere Ömer Başkan niye Kuşadası’nda ya da Aydın’da değil de İstanbul’da göz altında? Çünkü CHP’ye yönelik her türlü yıpratma operasyonu İstanbul merkezli yönetiliyor. Bir telefonla çağrılabilecekken neden sabah operasyonlarıyla gözaltına alınıyor? Neden ifadesi alındığı halde halen daha nezarethanede tutuluyor?”

1- Aziz İhsan Aktaş davasından kurtarıldı

2- Yıllardır süren rüşvet davasından beraat etti

3- Düşmanlık beslediği Ömer Günel’i gözaltına aldırdı

Özgür Özel üç taksiti şu sözlerle anlattı: “Birincisi topuklu Efe diye vaktiyle Aydın’ın sevip şimdi maalesef yaka silktiği ‘Topuklayan Efe’nin Aziz İhsan Aktaş davasından kurtulması bu işin birinci taksidi.

İkinci taksidi, açık ve yıllardır sürdürülen soruşturmalarının apar topar kapanması, üçüncüsü de yıllardır husumet duyduğu Ömer Günel’in özgürlüğü deyim yerindeyse ‘kafasının kopartılması.’ Bunlar CHP’nin çok büyük oyuyla seçtirdiği Aydın Büyükşehir’in AK Parti’ye geçmesinin transfer ücreti arkadaşlar.

Ömer Günel Kuşadalıların, Aydınlıların bildiği gibidir. Allah Ömer Günel’e bunları yapmayı siyasi pazarlık konusu yapan topuklayanı da bildiği gibi yapacak. İlk seçimlerde onu elimizden, Aydın’ın elinden kimse alamayacak.”