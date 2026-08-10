Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Başkan Vekili seçimi yapıldı. Başkan Vekili seçimi AKP-CHP işbirliğinin ilk zaferine sahne oldu.

CHP'nin adayı Seda Dilber, Cumhur İttifakı'na mensup meclis üyelerinin desteğiyle Etimesgut Belediye Başkanvekili seçildi.

11 Meclis üyesi bulunan CHP, 4'üncü turda 21 oy alırken Yeni Parti'nin adayı Mehmet Özdemir'e 19 oy verildi.

Belediye Meclisi'nde Yeni Parti'nin 17, CHP'nin 11, Cumhur İttifakı'nın ise toplam 12 üyesi bulunuyordu.

NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde Etimesgut Belediyesi'ne yönelik bir operasyon gerçekleştirilmişti. Soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve belediye başkan yardımcılarının da yer aldığı toplam 55 kişi gözaltına alınmıştı.

Yargı süreçlerinin ardından aralarında Başkan Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı, 3 Ağustos'ta yaptığı duyurula Erdal Beşikçioğlu'nu geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Ayrıntılar gelecek...