‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasından hakkında açılan soruşturmayla gündeme gelen, feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun oğlu Mehmet Davutoğlu ve Ravza Öğüt önceki gün dünya evine girdi.



ARINÇ'IN 13 DAKİKALIK KONUŞMASI OLAY YARATTI



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da davetli olduğu ancak katılmadığı nikâh ve kokteyle AKP kurucularından, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve AKP kurucularından eski Bakan Hüseyin Çelik düğüne katılan isimler arasındaydı. Nikah şahitlerinden biri olan Arınç, tam 13 dakika konuştu. Arınç, Davutoğlu’nun ifade verdiğini hatırlatarak “Ahmet Davutoğlu’nun yanındayız” dedi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i bu kez adliyeye girerken ağzında görülen sakız üzerinden hedef alan Arınç, şunları söyledi:“Bir gün öncesinde başka bir siyasetçi yine davet üzerine gittiğini ifade etti.



Ağzında şak şak sakız çiğneyerek... Utanarak izledim, isminden bile bahsetmek istemiyorum.



YENİ Parti lideri Özgür Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Mesut Barzani’nin kardeşi de törene katılanlar arasındaydı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül törene uçağının ertelenmesi sebebiyle katılamadı, mesaj gönderdi.



AKP'NİN AĞIR TOPLARINDAN TEPKİ



Arınç'ın konuşmasının sosyal medyada gündem olmasının ardından Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hasedinden kafir ölen bile var!" ifadelerini kullandı.



Öte yandan eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından Arınç'a tepki gösteren bir gönderiyi paylaştı.





SARAY'DAN DA TEPKİ GELDİ



Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay Saral da Bülent Arınç'ın nikah töreninde kullandığı ifadelere ağır sözlerle yanıt verdi.



Saral, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Bülent Arınç bir meydana kürsü kursa, etrafında birkaç şuursuzdan başka kimseyi bulamaz. Düğünde binlerce insanı bir arada görünce eline sazı alıp genç çiftin en mutlu gününü siyasi hesaplaşmalarına malzeme etmiş.

Bir nikâh törenini siyaset kürsüsüne çevirmek ne nezaketle bağdaşır ne de devlet adamlığıyla.

Üstelik bir Cumhuriyet savcısını hadsizce küçümseyen ifadeler kullanması, içinde bulunduğu acınası hâli de açıkça ortaya koymaktadır.

“Güzel günler göreceğiz çocuklar” sözüne verilen, “Güzel günler gördüğümüz kanaatindeyim” cevabı ise gereken ölçüyü ortaya koymuştur.

Sayın Arınç; nikâh kürsüsü siyaset meydanı değildir. Devlet adamlığı, her bulduğu kürsüde konuşmak değil; nerede, ne zaman ve ne kadar konuşacağını bilmektir."