Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, 1547 oyun tamamını alarak, partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.

Yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) da belirleyen Erdoğan'ın kurmayları da MKYK toplantısında netleşti.

AKP 8. Büyük Kongresi'nde yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) listesi belli oldu.

LİSTEDE SÜRPRİZ İSİMLER

Buna göre, 12 isim MYK'ya devam ederken, yeni kurulan başkanlıklarla birlikte 9 yeni isim yeni yönetimde yer aldı. Hamza Dağ, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Aslan, Vedat Demiröz ise yeni MYK'da kendilerine yer bulamadı.

Buna göre, AKP Genel Başkanvekilliğine Efkan Ala ve Mustafa Elitaş getirildi, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in yanı sıra Mustafa Şen, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevlerine devam edeceği öğrenildi.

Genel Sekreterliğe İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan getirilirken Ahmet Büyükgümüş Teşkilat Başkanı; Tanıtım ve Medya Başkanı Acar, Yerel Yönetimler Başkanı Demir, Mali ve İdari İşler Başkanı Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanı Tuncer, Genel Sekreter İnan, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı Yerebakan ile Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Yayman MYK'ye girdi.

MKYK toplantısının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın belirlediği yeni A Takımı'nı açıkladı.

Çelik'in açıklaması şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yeni dönemin ilk MKYK toplantısını gerçekleştirdik. Kongre süreci boyunca illerimize giderek, ilçelerden ve mahallelerden başlayarak teşkilat açısından büyük bir emek verildi. Bu süreçte teşkilat başkanlığımıza ve tüm teşkilat mensuplarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Partimizin tüm birimleri, kongre sürecimizin bir demokrasi şöleni olması ve demokrasi mücadelesinin bir zemini olarak yeni bir dayanak noktası oluşturması için büyük bir irade ortaya koydular. Bu süreçte ortaya çıkan tablo, bir kez daha gösterdi ki AK Parti ve Cumhur İttifakı, ülkemizin ve bölgemizin önümüzdeki dönemde karşılaşacağı meselelerde en büyük gücünü milletimizden almaktadır.

Milletimizin sesi ve kulağı olan, partimizin kılcal damarlarını ve ana damarlarını oluşturan tüm teşkilat mensuplarımıza, teşkilat başkanlarımıza, bu süreci yönetirken gösterdikleri dirayet, fedakârlık, adanmışlık ve başarı için bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Aynı şekilde, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın illerimizi ziyareti sırasında, daha havaalanına indiği andan itibaren sokakları, meydanları ve salonları dolduran vatandaşlarımıza; kongre sürecimiz boyunca Cumhurbaşkanımızı, Genel Başkanımızı ve siyasi hareketimizi her yönüyle kucaklayan ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları temsilcilerimize; en önemlisi de o illerdeki vatandaşlarımıza ve hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu süreçte bir kez daha gördük ki milletimizin, verilen bu mücadeleye, Cumhurbaşkanımıza ve Genel Başkanımıza olan sevgisi ve sahiplenmesi, hiç bitmeyecek bir coşkuyla devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde de bu mücadele en güçlü şekilde sürecektir.

Bu vesileyle, Cumhur İttifakı’nın gücünü kongrelerimiz sırasında gittiğimiz her yerde bir kez daha görmüş olduk. Sayın Devlet Bahçeli’ye de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendilerinin en kısa sürede sağlığına kavuşarak Türkiye’ye sundukları eşsiz hizmetlere devam etmelerini temenni ediyoruz.

Yeni Dönem MYK Üyeleri

Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda, yeni dönemde görev yapacak MYK üyelerimiz belirlenmiştir:

• Genel Başkan Vekilleri: Efkan Ala, Mustafa Elitaş

• Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Hayati Yazıcı

• Teşkilat Başkanı: Ahmet Büyükgümüş

• Seçim İşleri Başkanı: Ali İhsan Yavuz

• Tanıtım ve Medya Başkanı: Faruk Acar

• Dış İlişkiler Başkanı: Zafer Sırakaya

• Türk Devletleri İlişkileri Başkanı: Prof. Dr. Kürşad Zorlu

• Sosyal Politikalar Başkanı: Fatma Betül Sayan Kaya

• Yerel Yönetimler Başkanı: Mustafa Demir

• Ekonomi İşleri Başkanı: Nihat Zeybekci

• Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Belgin Uygur

• İnsan Hakları Başkanı: Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın

• Mali ve İdari İşler Başkanı: Ahmet Baha Öğütken

• Çevre, Şehircilik ve Kültür Politikaları Başkanı: Sevilay Tuncar

• Ar-Ge ve Eğitim Başkanı: Mustafa Şen

• Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı: Ömer İleri

• Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Yayman

• Sağlık Politikaları Başkanı: Prof. Dr. Halit Yerebakan

• Genel Sekreter: Eyüp Kadir İnan

• Kadın Kolları Başkanı: Tuğba Işık Ercan

• Gençlik Kolları Başkanı: Yusuf İbiş

Grup başkanımız ve grup başkan vekillerimiz, MYK’nın doğal üyeleri olup, MYK bu üyelerle birlikte değerlendirilmelidir.

Önümüzdeki dönemde, bölgemizdeki ve ülkemizdeki siyasi gelişmeler çerçevesinde, yeni MYK’mız Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın çizdiği siyasi vizyon ve stratejik hedefler doğrultusunda var gücüyle çalışacaktır."