Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Alikahya’da bulunan çöp tesisiyle ilgili tartışma büyüyor. Üç dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan AKP’li İbrahim Karaosmanoğlu, yerel televizyon kanalı Nokta TV’ye yaptığı açıklamada atık yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, tesisle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Karaosmanoğlu, “Nereye kadar gidecek bu? Allah korusun, korkuyorum ya. Patlamasın bir yerden” dedi.

KARAOSMANOĞLU: ATIKLAR KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILMALI



Karaosmanoğlu, çöp sorununun yalnızca belediyelerin sorumluluğuna bırakılamayacağını belirterek devlet, yerel yönetimler ve yurttaşların ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.



Atıkların kaynağında ayrıştırılması gerektiğini savunan Karaosmanoğlu, geri dönüşümün artırılması ve organik atıkların gübreye dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.



Karaosmanoğlu, “Bana göre çözüm atıkları kaynağında ayrıştırmak, geri dönüşümü sağlamak, sıfır atığı önemsemek, düzenli depolamaya gitmek. Çünkü yakmak çok pahalı bir şey” dedi.



İbrahim Karaosmanoğlu

“PATLAMASIN BİR YERDEN”



Karaosmanoğlu, çöp tesislerinin kapasitesi ve atıkların yönetimine ilişkin endişesini ise şu sözlerle dile getirdi:



“Amerika’ya da devasa bir şey çıktı. Nereye kadar gidecek bu? Allah korusun, korkuyorum ya. Patlamasın bir yerden yani. Onun önlemini mutlaka alıyorlar.”



Karaosmanoğlu, belediyelerin yerinde ayrıştırmaya daha fazla önem vermesi gerektiğini belirterek, metal, cam ve kâğıt gibi geri dönüştürülebilir atıkların ayrı toplanmasını, organik atıkların ise gübreye dönüştürülmesini önerdi.

BÜYÜKAKIN: “ALİKAHYA’DA PATLAMA RİSKİ KESİNLİKLE YOK”



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Karaosmanoğlu’nun açıklamalarına ilişkin değerlendirmesinde Alikahya’da patlama riski bulunmadığını söyledi.



Karaosmanoğlu’nun sözlerinin çarpıtıldığını düşündüğünü belirten Büyükakın, “İbrahim Başkan’ın nerede ne dediğini takip etmedim ama ‘Alikahya patlayacak’ şeklinde bir üslup kullandığını tahmin etmiyorum” dedi.



Büyükakın, tesiste patlama riskinin oluşabilmesi için metan gazı düzeneklerinde veya depolama yönetiminde hata yapılması gerektiğini savunarak, “Alikahya’da böyle bir patlama riski kesinlikle yoktur” ifadelerini kullandı.



Büyükakın ayrıca halkı gereksiz endişeye sevk edecek ifadelerin kullanılmaması gerektiğini belirtti.