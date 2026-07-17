Toprakkale ilçesinde, AKP, MHP ve çeşitli partilerden istifa eden 40 kişi, düzenlenen törenle İYİ Parti’ye katıldı. Yeni üyelere rozetleri, İYİ Parti İl Başkanı Serat Kılıç taktı.

Programda konuşan Kılıç, partiye katılan yeni üyelere teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajları verdi. İYİ Parti'nin her geçen gün büyüyen bir aile olduğunu belirten Başkan Kılıç Osmaniye'de vatandaşların değişim ve güçlü bir siyaset anlayışına olan inancının her geçen gün arttığını ifade etti.

Toplu katılımların kendilerini daha da güçlendirdiğini dile getiren Kılıç, Osmaniye'nin ve Türkiye'nin geleceği için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, partiye yeni katılan isimlerin bu mücadeleye önemli katkılar sunacağına inandıklarını söyledi.