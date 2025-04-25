Siyaset Bilimci Barış Övgün 'SÖZCÜ TV'de yayımlanan 'Gündem Masası' programının konuğu oldu. Erdoğan'nın eski başdanışmanı İlknur Çevik'in açıklamalarını değerlendiren Övgün şu ifadeleri kullandı:

'BU BİR SİSTEM ELEŞTİRİSİ'

"Baş danışmaların bu tür analizlerde bulunması normaldir ama bunların önceden olması gerekirdi. Eğer görevdeyken bu analizleri yapıp belirli eleştirilerde bulunmuş olsaydı o zaman daha anlamlı olurdu. Görev bittikten sonra sistem eleştirisi yapması ne kadar doğru? tartışılır.

Eğer sistem sayın Erdoğan üzerine kuruluysa bir kişi üzerine kuruluysa. Bir kişi iyi yönetemiyorsa ya da yönetimi bırakması ihtimalinde çatırdamalar oluyorsa bu sistem sistem değildir. Bu durumda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi problemlidir.

'YÖNETİLEMEZ BİR NOKTAYA GELDİ'

Burada danışmanın ortaya koyduğu eleştiriler daha çok bir sistem eleştirisi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de işlemediğinin bir itirafı. Yine açıklamalarda şu dikkat çekiyor. Sayın Erdoğan'ın gerçekleri gördüğüne dair ifadeler de var. Eğer gerçekler sokaktaki gerçeklerse ekonomik ve toplumsal anlamda vatandaşların durumu öyle çok mutlu değil. Ekonomik ve toplumsal anlamda bir yıkım süreci var.

Eğer iktidar cephesi gerçekliğin tam anlamıyla farkındaysa Türkiye'nin bir an evvel erken seçime gitmesi gerekiyor. Danışmanın da açıklamaları da tam olarak bunu ifade ediyor. Çünkü artık yönetilemez bir noktaya gelmiş durumda."

NE OLMUŞTU?

T24'ten Nursun Erel'e konuşan Çevik, en yakın zamanda erken seçim olması gerektiğini belirterek, "Türkiye’yi seçime götürüp sistemi rayına oturtması şart, eğer torunlarını şu kadarcık! bile seviyorsa bunu yapmalı, aksi halde eyvah" ifadelerini kullandı.

Gündemdeki yeni sürece ilişkin de fikirlerini açıklayan Çevik, "Dolmabahçe Süreci (*) nasıl büyük bir hayal kırıklığı ile son bulduysa şimdi de böyle olacak" diye konuşmuştu.