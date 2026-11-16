FON krizinin ardından AKP’nin ‘kalesi’ olarak görülen Konya’da, partiye içeriden ‘eleştiriler’ geldi. İl Başkanlığı’nın düzenlediği ‘Vefa Varsa Veda Yoktur’ etkinliğine katılan AKP’nin eski Milletvekili Mustafa Kabakçı, “Şu anda güvenle ilgili ciddi bir sıkıntının olduğunu görüyorum” dedi.

AKP’nin iki gün süren toplantısında ciddi uyarılar yapıldı. 2007-2015 yılları arasında iki dönem AKP’den milletvekilleri yapan Mustafa Kabakçı, toplumdaki güven ve umut kaybına dikkat çekti: “Siyaset işi karşı duvara bir resim çizme işidir. Resmi çizersiniz, resme bakanlar o resimden heyecanlanırlar ve o resimde kendilerine bir yer bulurlar. Toplum o resmi görmeli ve toplum umudunu kaybetmemeli. Şu andaki en büyük sıkıntı umudun kaybolmaya başlamış olması. Buna izin vermemeliyiz.”

‘HATALARA SESSİZ KALINMAMALI’

AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan da parti içindeki hatalara karşı sessiz kalınmamasını istedi. Baykan, Hz. Musa’nın duasına atıf yaparak şunları söyledi: “Hazreti Musa’nın Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayeti kerimede de tam söyleyemeyebilirim belki ama ‘Ya Rabbi, içimizdeki beyinsizlerin yüzünden bizi helak etme’ der. Ve biz yolsuzluklara, hırsızlıklara, sapkınlıklara rağmen hâlâ birbirinin kılına, tüyüne parmak kondurtmayan, rüzgar üfletmeyen bir anlayışla karşı karşıyayken; biz bizden olanların, sözüm ona bizden görünenlerin, hareketin içine sızmış olanların ya da hareketin tam içinde olanların yanlışlarını, hatalarını sonuna kadar eleştirip hesap sorma makamındayız.”

AKP’nin iki gün süren toplantısına katılan milletvekilleri ile il ve ilçe teşkilatında görev almış isimler ciddi uyarılarda bulundu.

‘HATA YAPANLARDAN HESAP SORMA MAKAMINDAYIZ’

AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan, AKP’li gibi görünerek hata yapan isimlerden hesap sormaları gerektiğini söyledi.

‘UMUDUN KAYBOLMASINA İZİN VERMEMELİYİZ’

AKP eski Milletvekili Mustafa Kabakçı, “Şu andaki en büyük sıkıntı umudun kaybolmaya başlamış olması. Buna izin vermemeliyiz” dedi.