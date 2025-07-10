AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağını öne sürerek, vatandaşları bu konuşmayı dinlemeye davet etti.

'TARİHİ KONUŞMA'

Kızılcahamam'da 11-13 Temmuz tarihleri arasında partinin kampı olduğunu hatırlatan Çelik, "Yine cumartesi günü biliyorsunuz biz cumadan kampa giriyoruz. Cumartesi ve pazar kampımız var. Cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı o konuşmayı dinlemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

'SON 2' NOTU

Çelik'in açıklamalarının ardından AKP'nin resmi sosyal medya hesaplarından dün akşam dikkat çeken bir video paylaşıldı.

11 saniyelik görüntülerde, bir salonda hazırlık yapıldığı anlar yer aldı.

Videoya 'SON 2' notu düşüldü.

FAHRETTİN ALTUN GİTTİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken uzun süredir Erdoğan'ın en yakınındaki isim olan ve İletişim Başkanlığı görevini yürüten Fahrettin Altun sürpriz bir şekilde görevden alındı. Yerine Sabah Gazetesi yazarı Burhanettin Duran geldi.