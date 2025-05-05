19 Mart'ta aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı çok sayıda ismin tutuklanmasına ilişkin tartışmalar devam ediyor.



Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan tartışmaların en hararetli yaşandığı kurumlardan biri de AKP olmakta.



'AKP İÇERİSİNDE İMAMOĞLU OPERASYONUNA TEPKİ GÖSTERENLER VAR'



CHP Milletvekili Umut Akdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 16 AKP'li milletvekilinin toplantı yaparak İmamoğlu'na ve muhalefete yönelik operasyonlara tepki gösterdiğini öne sürmüştü. Cumhuriyet'in ulaştığı AKP'li kaynaklar, söz konusu toplantıyı yalanlasa da, İmamoğlu operasyonuna ilişkin eleştirilerin parti yönetiminde yüksek sesle dile getirildiğini kabul etti.



'MUHALEFETLE UĞRAŞMAKLA BU İŞ OLMAZ'

Parti kaynakları, olayların dış politikaya ve ekonomiye olumsuz yansıdığını belirtiyor. Bu durumun da seçmen kaybettirdiğine işaret eden kaynaklar, “Seçmen yerel seçimlerde bize bir uyarı verdi. Bu uyarıya yönelik özeleştirimizi yapıp, partide değişikliğe gitmeliydik. Ancak parti yönetiminde yapılan değişiklik hayal kırıklığı yarattı. Muhalefetle uğraşmakla bu iş olmaz” yorumunu yapıyor.

Operasyonunun ekonomik krizi tırmandırdığının ve bu durumun faturasının AKP’ye kesileceğinin altını çizen kurmaylar, İmamoğlu’ndan “kahraman” yaratıldığını da kaydediyor. Muhalefete savaş açmanın AKP’nin oy oranını daha da düşüreceğini kaydeden parti kaynakları, AKP’nin ana hedefinin “kopan seçmeni geri döndürmek” olduğunu ifade ediyor.









