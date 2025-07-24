MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan ve bir grup PKK'lı teröristin silahlarını yakması sonrası komisyon çalışmalarının başlaması AKP içinde bazı kurmayları rahatsız etti.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, milliyetçi kökenli bazı AKP kurmayları, “Seçim sürecine girilirken böyle bir başlığın açılması milliyetçi seçmeni ürkütür. 2015’teki çözüm süreci travması hâlâ akıllarda" dedi.
AKP içindeki milliyetçi kökenli bazı isimler, “Eğer İmralı tartışması büyürse MHP ile Cumhur İttifakı’nın zedelenebileceği” uyarısında bulundu.