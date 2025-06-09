İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun afişlerini savcılık kararıyla toplatan iktidar billboardlara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarını asmıştı. AKP’nin Kurban Bayramı için hazırladığı afişlerde “Adımız Kardeşlik Soyadımız Türkiye”, bayram dolayısıyla yayınladığı videoda ise “Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye” sloganı kullanıldı.





Oda TV’nin haberine göre; bu slogan, 28 yıl önce kurulan Barış Partisi’ne ait çıktı. “Soyadımız Türkiye” ifadesi ilk kez 1996 yılında, Ali Haydar Veziroğlu tarafından kurulan Barış Partisi tarafından “Adlarımız Farklı Soyadımız Türkiye” şeklinde kullanıldı.





İSTİFA ETMESİ BEKLENİYOR



Tüm gözler, partinin tanıtım ve medyadan sorumlu ismi Faruk Acar’a çevrildi. Edinilen bilgiye göre, parti içinde bu durum kriz yarattı ve Acar’ın bu hatayı sahiplenip istifa etmesi bekleniyor. Ancak AKP’de bugüne kadar sorumluluk alıp istifa eden kişi sayısı, bir elin beş parmağını geçmiş bile değil. AKP yetkililerinden de resmi açıklama gelmezken, Faruk Acar’ın pozisyonunun tartışmalı hale geldiği vurgulandı.