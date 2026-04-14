AKP Şanlıurfa teşkilatı, kadın vekile küfür iddiasıyla çalkalanıyor.

AKP Ceylanpınar İlçe Başkanı İhsan Değirmenci, ramazan bayramında Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ile aynı kareye girmemek için büyük gayret sarfetti. Partililere de “O kim ki? Ben onun… aynı kareye girmem” diye küfürlü ifadeler kullandı. Teşkilat yöneticilerine ve kadın kollarına da “Kimse Asuman’la konuşmayacak, görüşmeyecek” talimatı verdi.

AKP’li Asuman Yazmacı (sağda), Değirmenci’nin (solda) davranışına anlam veremediğini söyledi.

SÖZCÜ’YE ANLATTI

Olayı doğrulayan Yazmacı, “İlçe başkanı size niye bu kadar ağır ifadeler kullanıyor?” sorumuza şu yanıtı verdi:

“Ne diyeyim şimdi ben bilmiyorum ki Veli bey? Benim kendisiyle bir problemim yok. Ama kendisinin demek ki… Bu arkadaş kendine yakışanı mı yapmış, ne desem! Şık olmayacak. Benim partim, benim ilçe başkanım. Yol arkadaşımız, lakin…”

İl başkanı ve parti teşkilatıyla bu konuyu görüşeceğini belirten Yazmacı, şunları kaydetti: “Bayramlaşmada benimle aynı kareye girmemek için fotoğraf çektirmemiş, bana da öyle söylendi. Teşkilatımızın bu konuları duyunca yapacağı hamleyi bekliyorum.”

İlçe Başkanı İhsan Değirmenci ise SÖZCÜ’nün konuyla ilgili sorularına yanıt vermedi.