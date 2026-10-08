AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ile birlikte 'Özata Denizcilik' hisselerine 163 milyon TL yatırmış, çift ağustos ve eylül ayında söz konusu hisseden 2 milyar 200 milyon TL ile çıkış yapmıştı.



26 Eylül'de YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin açıklaması ile ifşa olan skandalın ardından Kaya, AKP Genel Başkan Yardımcılığı ve MKYK üyeliğinden istifa ettiğini belirtirken, Kaya'nın ihracına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.





AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, dün akşam katıldığı bir televizyon programında fon skandalı ve Kaya çifti hakkında yaptığı açıklamalarda "AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, yetkili kurullarımızın tespiti doğrultusunda zaten gereken işlemleri yaptık. Bugün Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir." ifadelerini kullandı.



"İSTİFA MI ETTİ, İHRAÇ MI EDİLDİ?"



İnan'ın, Kaya'nın parti ile ilişiğinin kesilmesini 'Cumhurbaşkanı talimatı' ile ilişkilendirilmesi, Fatma Betül Sayan Kaya'nın AKP'den ihraç edildiği şeklinde yorumlanırken, AKP Genel Merkezi kaynakları ise Kaya'nın 26 Eylül'de Genel Başkan Yardımcılığı ve MKYK üyeliklerinden istifa ederken aynı zamanda parti üyeliğine yönelik de istifasını sunduğunu öne sürdü.





Sözcü muhabiri İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "AK Parti kaynakları, Fatma Betül Sayan Kaya’nın genel başkan yardımcılığından ayrıldığı gün üyelikten de istifa ettiğini belirtiyor" ifadelerini kullanırken, AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar da konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu iddiada bulundu:





"Fatma Betül Sayan Kaya’nın AK Parti’den ihraç edildiği iddiası doğru değil.

Merkez Disiplin Kurulu’nun böyle bir kararı yok.

AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan “üyemiz değil” dediğine göre, parti üyeliğinden istifası söz konusu olabilir."