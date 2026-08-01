İYİ Parti’den olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra CHP saflarına katılan ve daha sonra oradan da istifa ederek yoluna bağımsız devam eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban’ın AKP’ye geçeceği iddia ediliyor. Kulislerde konuşulan senaryoya göre her iki ismin rozetinin, AKP’nin 14 Ağustos’taki kuruluş yıl dönümü kutlamalarında takılması bekleniyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; Kulis bilgilerine bakılacak olursa b u durum parti içinde suları tamamen durultmuş değil. AKP cephesinde, son dönemde muhalefet kanadından katılan isimlerin sayısının artması ve hatta bu isimlerden bazılarının hızla Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK/MYK) gibi kritik kademelerde görev alması parti tabanında ve teşkilatlarda huzursuzluk yaratmış durumda.

Bununla birlikte farklı partilerden seçilen bazı belediye başkanlarının da aynı törende AKP rozeti takmasının planlandığı belirtiliyor. Parti yönetiminin, kuruluş yıl dönümünü yeni katılımlarla siyasi bir güç gösterisine dönüştürmeyi hedeflediği değerlendirilirken, izlenen transfer politikasının parti içinde yeni tartışmaları beraberinde getirdiği ifade ediliyor.

TRANSFER TRAFİĞİ BÜYÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde hem milletvekilleri hem de belediye başkanlarına yönelik transfer trafiğini hızlandırdığı belirtiliyor. Meclis’te sandalye sayısını artırmayı, yerel yönetimlerde ise AKP’nin etkinliğini genişletmeyi amaçlayan bu strateji kapsamında son aylarda farklı partilerden çok sayıda isme AKP rozeti takıldı. Parti kulislerinde, 14 Ağustos’taki kuruluş yıl dönümü programında da yeni katılımların açıklanacağı ve transfer sürecinin devam edeceği konuşuluyor.

KURMAYLAR RAHATSIZ

Ancak transferlerin sayısındaki artış, parti içinde de rahatsızlığa yol açtı. Kulislerden edinilen bilgilere göre, farklı partilerden gelen isimlerin parti içinde kısa sürede önemli görevlere getirilmesi AKP içinde eleştiri konusu oldu. Özellikle başka partilerden AKP’ye katılan bazı milletvekillerine MYK’da görev verilmesinin, uzun yıllardır parti teşkilatlarında çalışan isimler arasında huzursuzluk yarattığı ifade edildi.

Parti kaynakları, MYK üyelerinin transferlere ilkesel olarak karşı çıkmadığını ancak yıllardır AKP çatısı altında siyaset yapan kadroların geri planda bırakılmasının teşkilatta motivasyon kaybına neden olduğunu dile getirdiğini aktardı. Kulislerde, “Partiye yıllarca emek veren insanlar beklerken dün gelen isimlerin yönetimde yer bulması teşkilatı rahatsız ediyor” değerlendirmelerinin yapıldığı öğrenildi.

BELEDİYELERDE DE AYNI ELEŞTİRİ

Rahatsızlığın yalnızca milletvekili transferleriyle sınırlı olmadığı belirtiliyor. Son dönemde farklı partilerden seçilen belediye başkanlarının da AKP’ye katılmasının parti teşkilatlarında benzer eleştirilere neden olduğu ifade ediliyor. Parti kulislerinde, belediye başkanı transferlerinin önümüzdeki dönemde de süreceği, 14 Ağustos programında bu kapsamda yeni katılımların da kamuoyuna duyurulabileceği konuşuluyor. AKP yönetiminin yerel yönetimlerdeki gücünü artırmayı hedeflediği belirtilirken, teşkilatların ise bu sürecin parti tabanına anlatılmasında zorlandığı ifade ediliyor.

GÖZLER 14 AĞUSTOS’TA

AKP’nin kuruluş yıl dönümü programının bu nedenle yalnızca bir kutlama organizasyonu değil, aynı zamanda yeni siyasi katılımların ilan edileceği önemli bir organizasyona dönüşmesi bekleniyor. Ancak kulislerde, milletvekilleri ve belediye başkanlarını kapsayan transfer siyasetinin partiye kısa vadede sayısal güç kazandırsa da, uzun yıllardır partide görev yapan kadroların motivasyonu ve teşkilat aidiyeti açısından yeni tartışmaları beraberinde getirdiği değerlendirmesi yapılıyor.