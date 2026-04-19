Haftalardır kamuoyunda tartışmalara neden olan 'hobi bahçeleri' düzenlemesi, AKP MKYK'sında yaşanan tartışmaların ardından geçici süreyle rafa kaldırılmıştı.



Tapu kayıtlarında 'imara kapalı alan' olarak işaretlenen bağ ve tarlalara inşa edilen ufak ölçekli yapıların yıkılmasına yönelik hazırlanan taslak, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in "Bu evleri yıkarsak vatandaş bize oy vermez. Siyaseten bu bedeli ödeyemeyiz" sözlerinin ardından Erdoğan'ın talimatıyla askıya alınmıştı.





Gökçek, AKP MKYK'sında yaptığı konuşmada söz konusu düzenlemeye vatandaşlardan yoğun tepki geldiğini savunurken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Gökçek'e "Osman sen doğru konuşmuyorsun, ben de pazar geziyorum istikamette şikayet geliyor” yanıtını vermişti.



ERDOĞAN SON SÖZÜNÜ SÖYLEDİ



Gökçek'in aktardığı şikayetlerin ardından Erdoğan, taslak çalışmada revizyona gidilmesi talimatını verdi. Vatandaşların rahatsızlığını en aza indirecek bir formül üzerinde yapılan çalışmanın ardından hobi bahçelerinde bulunan yapıların 'bağ evi' ve 'villa tipi yapılaşma' olarak ikiye ayrılmasına karar verildi.





Yeni uygulama ile sahada yapılacak çalışmanın ardından tarım arazilerinin üzerine kurulan yapıların boyutları ve türleri sınıflandırılacak. Lüks yapılaşma sınıfına giren yapılar için yıkım kararı verilecek. Tarımsal üretim gerçekleştiren çiftçilerin ufak tip yapılaşmaları ise ruhsatlandırılacak.