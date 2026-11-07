AKP kulislerinde eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasının ardından dikkat çeken değerlendirmeler yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın soruşturmaya ilişkin sert tutumunu koruduğu belirtilirken, yeni isimlerin de gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Parti kaynakları yaşananların seçmen üzerindeki etkisini ise “Prestij kaybettik” sözleriyle anlattı.

‘BİZDEN DE OLSA ACIMAYACAĞIZ’

AKP kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın soruşturma konusunda tavizsiz bir tutum sergilediğini belirtiyor.

Parti kulislerinde Erdoğan’ın yaklaşımı, “Yetimin hakkında gözü olana acımayacak” sözleriyle aktarılıyor.

Soruşturmanın parti içinden başka isimlere uzanması halinde de aynı tutumun sürdürüleceği ifade ediliyor.

MUHAFAZAKÂR SEÇMENDE TEPKİ BÜYÜYOR

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Parti içinde en büyük endişelerden biri de soruşturmanın siyasi sonuçları.

Özellikle ekonomik sıkıntıların arttığı bir dönemde gündeme gelen kazanç ve usulsüzlük iddialarının seçmende rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.

AKP kaynakları, dini kimliğiyle öne çıkan isimlerin bu iddialarla anılmasının muhafazakâr seçmeni de partiden uzaklaştırdığı değerlendirmesini yapıyor.

‘YENİ İSİMLER GÜNDEME GELECEK’

Kaya’nın tutuklanmasını beklenen bir gelişme olarak değerlendiren AKP’liler, soruşturmanın genişleyebileceğine dikkat çekiyor.

Kulislerde yeni isimlerin de gündeme geleceği konuşulurken, kimlerin soruşturmaya dahil olabileceğine ilişkin somut bir bilgi paylaşılmıyor.

Parti kaynakları, soruşturma kapsamında siyasi yakınlığın koruma sağlamayacağını vurgulayarak, “Bizden de olsa hiçbir isme acımayacağız” mesajını veriyor.

‘ASIL HEDEF ERDOĞAN’ İDDİASI

AKP kulislerinde dikkat çeken bir başka iddia ise soruşturmanın arkasında Erdoğan’ı hedef alan bir girişim olduğu yönünde.

Bazı partililer, soruşturmaya konu olan işlemlere karışan kişilerin Erdoğan’a karşı “kumpas” kurduğunu öne sürerken, yaşananları “Oyunları bozuldu” sözleriyle değerlendirdi.

Parti kulislerinde bir yandan prestij kaybı ve seçmen tepkisi konuşulurken, diğer yandan soruşturmanın Erdoğan’ı hedef alan bir girişim olduğu iddiası gündeme getiriliyor.

Bu görüşü savunan kaynaklar, sorumluluğu bulunan isimlerin siyasi yakınlıklarına bakılmaksızın soruşturulması gerektiğini belirtiyor.