AKP'li Erkan Kandemir, partisinin 23 Şubat Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin parti merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Kandemir, kongre için; CHP, MHP, İyi Parti, BBP, HÜDA-PAR, Yeniden Refah, DSP, Saadet ve Vatan Partisine davet gönderildiğini ifade eden Kandemir, kongreye 100 bin kişinin katılımını beklediklerini dile getirdi.

Kandemir, AKP'de önemli bir yenilenme yaşadıklarını dile getirerek, "Partimiz değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak, bugüne gelmiş bir siyasal hareket. Her yeniliği birikimle beslenip, milletimize gönülden hizmet edecek kadrolarla yetişmiş, yeşermiş ve eski-yeni ayrımı yapmayan, bütün dava arkadaşlarımızın güçlü bir ekip ruhuyla ve adanmışlıkla, görevli olsun ya da olmasın, görevi devretsin ya da yeni alsın hep birlikte heyecanla, büyük bir adanmışlıkla teşkilatlarımızda görev yaptığı bir siyasi hareketiz. Bu süreçte bunu bir kere daha gördük. İlçelerimizde, ilçe başkanlıklarımızda yüzde 65, il başkanlıklarımızda ise yüzde 75 değişim oranıyla yine tarihimizin en önemli yenilenmelerinden bir tanesini yaşadık. Bizim için kongrelerimiz, genel başkanımızın ifade ettiği üzere yeni bir atılımın miladı olacak" dedi.

'YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINA BAKIYORUZ'

AK Parti'nin kurulduğu andan itibaren daha güçlü, daha özgürlükçü, daha demokratik bir Türkiye hayalini taşıyan bir siyasi hareket olduğunu söyleyen Kandemir, "Bugün geldiğimiz noktada, bu hayallerimizi büyük oranda gerçeğe dönüştürdüğümüz fakat yeterli görmediğimiz daha güzel bir ülke inşa etmek için hep beraber ekip arkadaşlarımızla yol yürüyeceğimiz yeni bir dönemin kapısına bakıyoruz. AK Parti, muhalefetin hayalini dahi kuramayacağı eserleri Türkiye'ye kazandırmış bir siyasi hareket" dedi

'100 BİNİN ÜZERİNDE KATILIMCI OLACAK'

Kandemir, pazar günü gerçekleştirilecek kongreye ilişkin şunları söyledi:

-Geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, üretimi artırmaya, şefkati ve adaleti yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceğiz.

-Onun için kongremizin hayırlı olmasını diliyoruz. Kongremiz, 23 Şubat günü pazar saat 10.00'da başlayacak. 11,3 milyon üyemizi bu büyük coşkuya davet ettik.

-Bu pazar günü 100 binin üzerinde katılımcıyla, çok coşkulu, AK Parti'ye yarışır; bu yüzyıla söz söyleyecek bu siyasal hareketin hangi siyasal perspektifle bu yüzyılı okuduğunu genel başkanımızın konuşmalarında göreceğimiz, salondaki her adımdan, her mesajdan da Türkiye'yi nasıl okuduğumuzu, nasıl ileriye taşıyacağımızı hissettireceğimiz büyük kongremizi yapmış olacağız.