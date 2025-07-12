AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in "Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı o açıklamayı dinlemeye davet ediyorum" sözlerinin ardından gözler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına çevrildi. AKP'nin de değerlendirmelerini yaptığı Kızılcahamam kampı başladı. Kamp sonrası kabine revizyonu için masada iki olasılığın olduğu konuşuluyor.

KABİNE TOTO OYNANMAYA BAŞLANDI

Kızılcahamam öncesi çeşitli bakanlıklar için değişiklikler konuşulurken Adalet Bakanı'nın toplantı öncesi önünde dava dosyalarının olduğu bir video paylaşması dikkat çekti. OdaTV'de yer alan habere göre, ilk ihtimal değişikliğin kampın hemen ardından temmuz ayı içinde yapılması. İkinci ihtimal ise kabine değişikliğinin Meclis'in tatile girmesi nedeniyle ekim ayına sarkacağı.