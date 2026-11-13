Türkiye’nin gündemindeki fon soruşturması, AKP içerisinde de tartışmaya yol açtı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in, yatırımcı bilgilerinin açıklanmasında masumiyet karinesi ve kişisel verilerin korunması gerektiği yönündeki açıklamalarına eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar’dan tepki geldi...

Kamuoyunun talebinin yanlış yorumlandığını belirten Tayyar, fonlardan olağanüstü kazanç elde ettiği belirtilen 214 kişi ve şirketin isimlerinin açıklanması çağrısında bulundu.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Her kafadan çıkan sese bakılırsa, açıklanması istenen fon listesinin iyi anlaşılmadığı görülüyor.

Açıklanmamasını “lekelenmeme hakkına” bağlayanlar var, açıklanması için “yeni kanun çıkarılması lazım” diyenler var, “masumiyet karinesine” dikkat çekenler var, var da var.

TMSF’ye göre; fon mağduru 455 bin 578 kişi var.

Bir, 455 bin 578 kişinin isimlerinin açıklanması istenmiyor.

Peki hangi liste?

Adalet Bakanımız

@abakingurlek

dedi ya, 141 gerçek 73’ü tüzel kişi olmak üzere 214 kişi 3 fondan 187 milyar 653 milyon kar etti.

İşte bu 214 kişilik listenin açıklanması isteniyor.

Zaten yarısı aşağı yukarı kamuoyuna yansıdı, geride 100-150 kişi kaldı.

Niçin açıklanmıyor?

Bir şekilde üretmiş, kazanmış ama vergisini ödeyememiş binlerce kişinin ismini açıklıyorsunuz.

Mustafa Sarıgül’ün don rengine kadar öğrenmeyen kalmadı.

Muhittin Böcek, oğlu ve geliniyle ilgili yazılmadık kalmadı.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm hayatı didik didik edildi.

Masumiyet karinesi neredeydi?

Lekelenmeme hakkı yeni mi aklımıza geldi?

Bunlar için kanun mu çıkarıldı?

Bakın, yeminle söylüyorum, Gaziantep Şehitkamil’in bir ücra köyünün muhtarı “fon listesi açıklanmazsa oy yok” diyor.

Dağ köyüne kadar uzanmış bu tepkileri ne zaman fark edeceksiniz?

Bahaneye gerek yok, lütfen bu listeyi açıklayın."