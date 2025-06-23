AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, uzun süredir Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile onun faiz politikalarına en sert muhalefet eden yayınlar arasında yer alıyor.
Yeni Şafak’ın ardından, bu kez Türkiye Gazetesi de Şimşek’i hedef aldı. Gazete, manşetine taşıdığı “Konutta yüksek faiz kıskacı” başlığıyla faiz politikalarının etkilerini eleştirdi.
Haberde, yüksek faizin konut sektörünü derinden sarstığı, özellikle yabancıların konut alımını durdurduğu vurgulandı.
"ŞİMŞEK'İN FAİZ POLİTİKASI HEDEF ALINDI"
Haberde şu ifadeler yer aldı:
-Yüksek faiz ortamı konut piyasasını da derinden etkiliyor.
-Alım talepleri erteleniyor, borca girerek ev sahibi olmak zor geliyor, müteahhitlerin yatırım iştahı kesiliyor, yabancı alıcı Türkiye’den vazgeçiyor, yerli konut alıcısı ise rotayı yurt dışına çeviriyor.
-Mevcut şartlar paradan para kazanmayı cazip kılsa da, uzun vadede problem oluşturacağı aşikâr.
-Sektör temsilcileri ekonomi politikalarında revizyon yapılması gerektiğini belirterek ‘Bu durum sürdürülebilir değil’ diyor.