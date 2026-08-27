AKP Bozcaada İlçe Başkanı Burak Aktan, bir restoranda rakı içerken gizlice görüntülendiği iddiasının ardından görevden alındı. Aktan’ın 19 Mayıs’ta getirildiği görevden alınması dikkat çekerken, AKP’li Pertek Belediye Başkanı Recai Vural’ın Elazığ’daki bir bağ evinde içkili eğlence görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.

GÖREVDE SADECE 2 AY KALABİLDİ

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde 19 Mayıs’ta AKP İlçe Başkanlığı görevine getirilen Burak Aktan, görevinden alındı. Aktan’ın görevden alınmasının, bir restoranda rakı içerken gizlice görüntülendiği iddiasının ardından gerçekleştiği öne sürüldü.

İddiaya göre Aktan, Çanakkale’de bir restoranda bulunduğu sırada AKP teşkilatında görevli bir avukat tarafından gizlice görüntülendi. Aktan’a ait olduğu öne sürülen fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından AKP Genel Merkezi’ne şikâyette bulunulduğu belirtildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Aktan’ın ilçe başkanlığı görevinden alındığı bildirildi.

PERTEK BELEDİYE BAŞKANI’NA İŞLEM YAPILMADI

Öte yandan AKP Tunceli Pertek Belediye Başkanı Recai Vural’ın Elazığ’daki bir bağ evinde arkadaşlarıyla birlikte içkili eğlenceye katıldığı görüntüler daha önce sosyal medyada gündeme gelmişti.

Görüntülerde Vural’ın içki masasının başında oturduğu, zaman zaman darbuka ve saz çalarak türkülere eşlik ettiği görülüyordu. Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılmasının ardından AKP Genel Merkezi tarafından Vural hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.