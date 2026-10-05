AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, fon krizinin ardından parti içinde yaşanan tartışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bayram, “Adalet hepimize lazım. Ben yaptıysam bana da ‘gereğini yapın’ kardeşim. Partide bir sürü kişinin ismi geçiyor, top çevirmeye gerek yok” dedi. Bayram, ekonomik sıkıntılara da dikkat çekerek “Millet aç, millet intihar ediyor. Benim vicdanım rahat, heybem boş. Ucu kime dokunacaksa dokunsun” ifadelerini kullandı.

"REİS PARTİYİ KAPATSA DAHA ÇOK OY ALIR"

Bayram, parti içinde adı geçen kişilerin ayrıştırılması gerektiğini belirterek, “Bana mı, ona mı, temizlensin. AK Partimiz bunu hak etmiyor, Cumhurbaşkanımız hak etmiyor” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunan Bayram, “Reis alacak neşteri. Serkan, sen mi yaptın; uçur, virüsleri temizlesin. Reis partiyi kapatsa daha çok oy alır. 25 yıllık emeği tüketmeye kimsenin hakkı yok” dedi.

KÜÇÜKKAYA: “BİRİLERİ ARAMIŞ OLABİLİR”

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Sözcü TV'de Günaydın Türkiyem programında Bayram’ın sözlerini değerlendirirken, “Serkan Bayram, benim en eski kanalım Fox zamanında da Halk TV’de de yayına aldığım, AK Parti’nin önemli isimlerinden bir tanesidir” dedi. Bayram’ın geçmişine de değinen Küçükkaya, “Küçükken geçirdiği bir kaza sonucunda engel tanımayıp hukuk fakültesini bitiriyor. Çok da parlak ve engellilere örnek biridir, hâlâ da AK Parti milletvekilidir” ifadelerini kullandı. Küçükkaya, Bayram’ın sözlerinin ardından kendisinin aranmış olabileceğini belirterek, “Kuvvetle muhtemel şöyle olmuştur, sonrasında birileri aradı onu ya Külliye’den ya da AK Parti Genel Merkezi’nden, ‘Ne yapıyorsun sen, bu sözlerin nereye gidiyor, farkında mısın?’ dedi, düzeltme yaptı” diye konuştu.

TERKOĞLU: “KULAĞI ÇEKİLDİ”

Gazeteci Barış Terkoğlu ise Bayram’ın açıklamalarının parti içinde karşılık bulduğunu belirterek, “Kulağı çekildi derler ya... Nazik tabirle. Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum ben” dedi. Terkoğlu, Bayram’ın sözlerinin kamuoyunda tartışılan konularla örtüştüğünü belirterek, “Söylemiş olduğu şeyler o kadar karşılık buldu ki... Kendisi de bunu söylüyor, bence en önemli tarafı bu. Söylediği şeyler üç aşağı beş yukarı bizim programlarımızda söylenen şeyler. Yani bu fon krizinin yaratmış olduğu maliyet. Bir iç hesaplaşma çağrısı yaptı. Bu hesaplaşmanın bir siyaset, iki bürokrasi üzerinden devam etmesi lazım” ifadelerini kullandı.