Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, fon soruşturması öncesinde de seçim hazırlıkları kapsamında ekibini yenilemeyi değerlendirdiği belirtiliyor. Parti kulislerinde, sahada karşılığı bulunan ve aktif çalışan isimlere görev verilmesinin planlandığı, soruşturmanın ardından ise kabine değişikliğinin gündemin üst sıralarına taşındığı konuşuluyor.

Olası kabine değişikliği için Antalya’da 20 Kasım’a kadar devam edecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP31) sonrasına işaret ediliyor.

Parti kulislerinde seçim tarihi olarak Mayıs 2027 öne çıkarken, ekonomik ve siyasi koşulların seyrine göre Kasım 2027’yi daha gerçekçi bulanlar da bulunuyor.

Seçimin zamanında yapılmasını savunanlar ise 2028’e kadar kalan sürenin olağanüstü kongreyle parti kadrolarının yenilenmesi, fon krizine yönelik önlemlerin hayata geçirilmesi ve ekonominin temel sorunlarına çözüm üretilmesi için değerlendirilmesi gerektiğini dile getiriyor.

‘SEÇİMLER ÖNCESİ TAM BİR TEMİZLİK’

Parti kurmayları arasında, fon krizine ilişkin adımların gecikmeden atılması gerektiği görüşü öne çıkıyor.

Seçimler öncesinde “tam bir temizlik” yapılarak yeni bir sayfa açılması gerektiği ifade edilirken, krizin uzamasının kırılgan ekonomiyi daha da olumsuz etkileyebileceği ve güvenin yeniden tesis edilmesi için hızlı adımlar atılması gerektiği belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, daha önce gündeme getirdiği olağanüstü kongre iddiası da parti kulislerinde konuşulmaya devam ediyor.

Kabine değişikliğinin ardından AKP yönetiminde de değişikliğe gidilmesinin planlandığı ifade e