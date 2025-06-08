AKP’nin kurban bayramı için hazırladığı “Soyadımız Türkiye” sloganının intihal olduğunun ortaya çıkmasının ardından gözler, partinin tanıtım ve medyadan sorumlu ismi Faruk Acar’a çevrildi. Oda TV’de yer alan habere göre Faruk Acar’ın istifası bekleniyor.

Faruk Acar

“Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye” sloganının, 28 yıl önce kurulan Barış Partisi’ne ait olduğu öğrenilirken sloganı dönem dönem başka siyasiler de kullanıyor. Sloganı son olarak tutuklanıp yerine kayyum atanan Esenyurt’un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer kullanmıştı. Bursa doğumlu Faruk Acar, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji mezunu. 1999’da kurduğu Andy-Ar Araştırma ile 11 seçimde birinciliği var. 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kampanya direktörlüğünü yapan Acar, “Türkiye Vakti” mottosunun sahibi.